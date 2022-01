Monsignor Maniago s'insedia nella diocesi di Catanzaro-Squillace LA DIRETTA DELLA CERIMONIA

Nel pomeriggio, alle 16.30 al palazzetto dello sport di località Corvo, si terrà la solenne concelebrazione di inizio ministero episcopale del nuovo arcivescovo metropolita di Catanzaro - Squillace, monsignor Claudio Maniago, alla quale potranno partecipare i fedeli. L'accesso al palazzetto dello sport, in base alle nuove disposizioni per la prevenzione da contagio da Covid-19, sarà consentito esclusivamente a quanti muniti di Green pass rafforzato e di Pass cartaceo da esibire all'ingresso. Sarà possibile accedere alla struttura dalle 15.30. Per consentire a tutti i fedeli di partecipare alla cerimonia, anche se non in presenza, l'arcidiocesi ha deciso di trasmettere la diretta dell'evento.

