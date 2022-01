In Cina, nella contea di Pingshun nella provincia dello Shanxi, c’è una strada tanto suggestiva quanto pericolosa da percorrere in auto o, peggio, con un mezzo pesante. Ma qualche giorno fa un grosso tir, a causa di un errore del navigatore, si è ritrovato in bilico a un’altezza di 100 metri. L'autista ha provato a fare retromarcia, ma quando si è reso conto che il mezzo rischiava di precipitare nel vuoto, è fuggito mettendosi in salvo.

