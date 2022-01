Papa Francesco a sorpresa in negozio di dischi al centro di Roma. LE IMMAGINI

Uscita a sorpresa di papa Francesco dal Vaticano, questa sera, per recarsi nel centro di Roma, dove alle 19 è stato visto entrare in un negozio di dischi nei pressi del Pantheon. I titolari sono suoi amici di vecchia data, da quando Jorge Mario Bergoglio veniva a Roma prima di diventare Papa. La Sala stampa vaticana riferisce all’ANSA che l’occasione della visita di oggi era «benedire il locale ristrutturato». Il Pontefice è rimasto nel negozio poco meno di un quarto d’ora prima di rientrare in Vaticano. I proprietari gli hanno donato un disco di musica classica.

La titolare del negozio "Stereosound" ha parlato di «una visita piena di umanità» e di «un’emozione immensa», e ha spiegato che l’attuale Pontefice era già cliente del negozio in Via della Minerva da quando veniva a Roma prima come semplice sacerdote e poi come arcivescovo di Buenos Aires. Francesco aveva più volte promesso che sarebbe tornato a trovare i proprietari e oggi ha colto l’occasione per impartire benedizione al locale rinnovato. A notare la presenza del Papa nel negozio è stato il vaticanista spagnolo Javier Martínez-Brocal, direttore dell’agenzia Rome Reports, che passava di lì nel tardo pomeriggio e ha filmato l’uscita di Bergoglio con una busta bianca sotto il braccio - il disco regalatogli dai negozianti -, e ha diffuso le immagini su Twitter.

