Jovanotti: "Tampone negativo, penso positivo". E riabbraccia la figlia - VIDEO

"Anche questa è fatta!". Con un video postato sui social, Jovanotti annuncia di essere risultato negativo al test per il Covid. "La risposta al tampone di ieri è arrivata stamattina ed è negativa - rivela Lorenzo Cherubini - In realtà dopo il primo giorno con la febbre poi sono stato subito meglio e poi bene, come del resto è accaduto alle persone vaccinate che conosco e con le quali sono in contatto e che sono state contagiate. Alla notizia che potevo di nuovo abbracciare le mie ragazze ci siamo scambiati i regali di Natale. Quest’anno mi è andata di lusso, la Teresa mi ha fatto dei calzini a mano (come si fanno i calzini con i ferri???! mistero! posso capire una sciarpa dritta ma dei calzettoniiiii) e la Fra mi ha regalato un tappeto bellissimo per il mio studio, sapendo che i tappeti sono il mio oggetto di arredamento preferito (perché un tappeto è una casa portatile, è un territorio, è uno spazio mistico e sensuale e poi i tappeti all’occorrenza volano).

Vi mando un abbraccio e avanti tutta verso l’estate quando ci abbracceremo davvero di persona. Grazie per i pensieri affettuosi che mi avevte rivolto durante le mie feste in quarantena - conclude il cantautore - li ricambio di cuore. Un pensiero a chi sta ancora affrontando giorni alle prese con il virus, e un augurio di pronta 'negativizzazione'. Forza!".

© Riproduzione riservata