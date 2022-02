In fiamme cisterna con liquidi medicinali: inferno sull'A1 Lodi-Milano - VIDEO

A provocare la chiusura dell’autostrada A/1, stamani, nel Lodigiano, è stato un incidente stradale in direzione Nord, verso Milano, che ha coinvolto un autoarticolato che è andato a sbattere contro il guardrail di cemento centrale, il cosiddetto newjersey, che divide le due carreggiate, senza coinvolgere altri veicoli ma ribaltandosi su un fianco e invadendo in parte la carreggiata opposta, quella verso Sud e Bologna.

Si tratta, secondo quanto spiegato dai Vigili del fuoco, di un camion cisterna che conteneva liquidi reflui di medicinali stoccati e in corso di smaltimento. Proprio per la presenza di numerose sostanze chimiche, quindi, sul posto si è recato anche il Nucleo Nbcr dei Vigili del Fuoco che può condurre delle prime analisi sulle esalazioni nell’aria, per poi lasciare il campo a quelle più approfondite, se necessario, dell’Arpa. L’incidente è avvenuto nei pressi del comune di Pieve Fissiraga (Lodi). Sul posto oltre al 118 e ad Autostrade, c'è la Polizia Stradale per ricostruire l’accaduto e cinque squadre dei Vigili del fuoco da Milano e Lodi.

