Russia-Ucraina, anche forni crematori mobili al seguito dell'esercito di Mosca? - VIDEO

Le forze russe avrebbero preparato un forno crematorio mobile da utilizzare durante il conflitto con l'Ucraina in quello che il Segretario alla Difesa britannico ha descritto come scenario "agghiacciante". Lo riferisce il quotidiano britannico The Telegraph che pubblica anche un video su youtube.

Il Ministero della Difesa ha rilasciato filmati di un forno crematorio montato su un veicolo con lo spazio sufficiente per "cremare" un corpo umano alla volta: il veicolo è stato visto al seguito delle le forze russe destinate a invadere l’Ucraina.

Ben Wallace, il Segretario alla Difesa britannico, ha suggerito che l'uso di un tale sistema potrebbe essere un modo per il Cremlino di coprire eventuali perdite future in combattimento, temendo che si ripetano le critiche in patria quando la Russia ha invaso per la prima volta l'Ucraina nel 2014.

"È un segno emblematico e agghiacciante – afferma Wallace - di come i russi vedono le loro forze armate, e per chi ha prestato servizio nell’esercito, o è adesso un soldato, sapere che alle tue spalle c’è un veicolo che potrebbe servire per fari sparire se vieni ucciso in battaglia, probabilmente dice tutto ciò che è necessario sapere per conoscere il regime russo".

Nel filmato rilasciato dal Ministero della Difesa, il testo in cirillico sovrapposto al video afferma che l'attrezzatura, creata appositamente per la distruzione di rifiuti biologici pericolosi, proviene da una società di San Pietroburgo chiamata Tourmaline. Il sito web dell'azienda dice che è "The Russian Incenerator Company". I tentativi di The Telegraph di contattare l'azienda sono rimasti senza risposta.

© Riproduzione riservata