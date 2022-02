L'Ucraina si difende, a Kherson mezzi russi distrutti dalla aeronautica. IL VIDEO

L’Ucraina combatte contro l’invasione russa e finora «non solo è sopravvissuta ma sta vincendo": è quanto ha affermato in un video diffuso questa mattina dall’emittente ucraina Dom il consigliere dell’ufficio del presidente Volodymyr Zelensky, Mikhail Podolyiak. Secondo il funzionario, la situazione alle 7 locali è che «nonostante la quantità di risorse impiegate, la Russia non ha guadagnato terreno e le forze armate dell’Ucraina e la Polizia continuano a controllare la situazione e l’intero territorio dello Stato. Podolyiak ha detto ancora che i combattimenti continuano a Kherson, Nikolaev e Odessa. «Per ora i russi non sono riusciti a conquistarle», ha aggiunto. Anche a Kiev, ha sostenuto, la situazione è «sotto controllo». I combattimenti continuano anche a Mariupol dove, al momento «la città non passa dalla parte della Federazione russa». Infine, Podolyiak ha confermato che l’esercito russo sta utilizzando nell’attacco «artiglieria, lanciarazzi e aerei».

