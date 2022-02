Ucraina, ancora 'tank man'. In tanti fronteggiano carri armati e li costringono a tornare indietro

Dal fronte ucraino, continuano ad arrivare i video che testimoniano il coraggio di chi, a mani nude, cerca di bloccare i soldati e i tank russi. In uno in un paesino, nella provincia di Cernigov, la gente è scesa in strada per non far passare i carri armati russi. Non volevano che passassero dal loro paesino e alla fine i mezzi sono tornati indietro. In un altro video, girato nel nord dell’Ucraina, a un incrocio di chissà quale città, si vede l’avanzata dei blindati: un uomo si inerpica sulla parte anteriore di uno dei carri armati, poi quando il mezzo si ferma, prima cercare di bloccarne a mani nude l’avanzata, poi si inginocchia a terra. In un altro, girato a tarda notte, si vede un uomo inerme che confronta due soldati armati fino ai denti: «Non vi vergognate? Cosa state a fare qui? Io sono russo ma questo è il mio Paese. Cosa siete venuti a fare? Non avete problemi di cui occuparvi nei vostri Paesi?». E quelli lo guardano senza rispondere.

Ieri era circolato un altro video di un uomo che cercava di bloccare da solo l’avanzata di un convoglio militare russo, in una scena molto simile al «tank man» che cercò di fermare i blindati cinesi a piazza Tienanmen nel 1989

