Guerra in Ucraina, a Berdiansk resistenza contro i russi: ragazza lancia molotov contro carro armato

Nella città di Berdiansk, vicino a Mariupol, in territorio ucraino, vicino all'area del Donbass, i cittadini ucraini hanno invaso la piazza del comune e urlato all'esercito russo, stanziato davanti al municipio della città: "Andate a casa". Ma non solo. Dai social è infatti rimbalzato il video di una ragazza che lancia una molotov contro un carro armato, rischiando peraltro di far andare a fuoco anche l'auto sulla cui viaggia. Il ministero della Difesa russo ha annunciato oggi di aver preso il controllo della città. Nei video trasmessi su Telegram, si vedono i cittadini unirsi in una piazza per cantare l'inno nazionale davanti ai mezzi russi. Le persone diventate poi via via più numerose hanno sventolato bandiere gialle e azzurre e scandito lo slogan "Berdiansk è Ucraina" davanti ai soldati di Mosca, rimasti quasi impassibili ai piedi di due camion da trasporto.

