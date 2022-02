Virale il video di quando il leader ucraino Zelensky vinse "Ballando con le Stelle"

I mille volti di Volodymyr Zelensky, il leader ucraino. Negli ultimi giorni, vista la sua grande esposizione, sono diventati virali alcuni video di quando Zelensky era attore, comico e anche... ballerino. In particolare è cliccatissimo un video risalente al 2006, quando il presidente ucraino prese parte all'edizione ucraina di Ballando con le Stelle in qualità di concorrente. Immagini che fanno un certo effetto se paragonate a quelle di questi giorni, dalle paillettes della prima serata all'abbigliamento da trincea in cui lo vediamo ritratto da quando è iniziata l'invasione russa. Zelensky prima di intraprendere la carriera politica, ha infatti preso parte alla prima edizione di "Ballando con le stelle" in coppia con la ballerina professionista Olena Shoptenko. Aggiudicandosi anche il primo posto.

In un tweet apparso online sulla pagina del 38enne Eric Liang Ding, epidemiologo ed “economista sanitario” che lavora tra Washington e la Virginia (un profilo Twitter da 700mila follower ndr), ecco sbucare in un lungo thread alcune perle della carriera di Zelensky, tra cui la sua partecipazione a Ballando con le stelle versione ucraina. Intanto Ding ricorda che Zelenksy è stato avvocato, attore, produttore, comico e che poi ha saputo dare voce all’orsetto Paddington (sempre doppiato in ucraino), ha saputo interpretare il presidente ucraino in tv e ha saputo essere presidente nella vita reale.

