Messa di Quaresima a Mileto. Vincenzo Varone: "Vicinanza di Vibo al popolo ucraino"

Prima messa di Quaresima per la comunità Cristiana della provincia di Vibo. Numerosissimi fedeli sono arrivati alla Cattedrale di Mileto per partecipare alla celebrazione voluta fortemente da mons. Attilio Nostro, vescovo della diocesi Mileto-Nicotera-Tropea alla sua prima Pasqua da guida della comunità pastorale.

La messa, in collaborazione con la Fondazione Cuore Immacolato Rifugio delle Anime, avrebbe dovuto svolgersi nella grande spianata della Villa della Gioia, la casa di Mamma Natuzza, la mistica di Paravati, ma le condizioni meteo avverse non lo hanno permesso. Tantissimi i fedeli arrivati dal Vibonese e dalla piana di Gioia Tauro per partecipare alla messa.

"È un momento triste per il mondo, questo conflitto in Ucraina è insensato e anche la Chiesa Vibonese e tutta la comunità hanno dimostrato la vicinanza al popolo che sta soffrendo", ha commentato il corrispondente di Gazzetta del Sud, Vincenzo Varone: "La manifestazione di questo periodo di Quaresima a Mileto è anche nel ricordo della serva di Dio, Mamma Natuzza, che viveva sul proprio corpo la passione del Signore".

© Riproduzione riservata