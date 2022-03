Salvini replica al sindaco polacco che gli ha regalato la t-shirt: "Un po' maleducato"

"Qui Varsavia, rientrati dopo ore di viaggio con immagini strazianti nel cuore, ma la gioia di sapere che domani 50 donne e bambini prenderanno un pullman per lasciare la guerra e trovare l’Italia. Io preferisco dare il mio piccolo contributo per portare aiuto e costruire la Pace, spiace che altri, anche con la possibile guerra alle porte, preferiscano la polemica e il casino. Viva le donne e viva la Pace".

Così Matteo Salvini in un video postato sui social replica al sindaco polacco che ieri lo ha contestato al suo arrivo alla stazione Przemysl, la cittadina ad una decina di chilometri al confine con l’Ucraina. Il primo cittadino della città Wojciech Bakun ha prima ringraziato l'Italia e poi ha mostrato una maglietta con il volto di Putin e rivolgendosi a Salvini ha detto: «Io non la ricevo, venga con me al confine a condannarlo». Anche un gruppetto di italiani ha contestato il leader leghista urlando: «Buffone». Salvini non ha raccolto la provocazione dicendo di essere lì per portare «aiuti e la pace».

