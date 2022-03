Fedez tra le lacrime gela i fan sui social: “Ho un problema di salute, dovrò iniziare una cura”

Fedez sta male. E lo annuncia sui social network, tra le lacrime. Da tempi i Ferragnez non si mostravano sui social e qualcuno aveva temuto si trattasse di un problema di salute. E così è: a fugare ogni dubbio ci pensa proprio il marito di Chiara Ferragni attraverso una storia di Instagram: «Ho un problema di salute che, per fortuna, è stato scoperto in tempo. Dovrò affrontare un percorso importante. In futuro vi racconterò tutto. Sono pronto ad affrontare questa nuova avventura. Spero di potervi aggiornare presto».

Il messaggio di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni ha voluto dedicare al marito un dolce messaggio di incoraggiamento attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram, accompagnato da una foto che la ritrae insieme al marito e al piccolo Leo. «L'amore della mia vita, Fedez, in questi giorni ha bisogno di supporto extra», ha scritto l'influencer, aggiungendo poi: «Ti amiamo più che mai amore mio, e presto starai bene, sempre circondato dall'affetto di tutta la tua famiglia, amici e persone che ti amano tanto».

