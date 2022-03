Cina, il Boeing precipitato in zona montuosa ha anche generato un pauroso incendio VIDEO

I media ufficiali cinesi hanno riferito che un Boeing 737 di China Eastern con 132 persone a bordo si è schiantato nella provincia meridionale del Guangxi. Le squadre di soccorso sono in viaggio verso la scena dell'incidente, ma le vittime sono sconosciute, ha riferito la CCTV.

L’incidente aereo ha provocato un incendio in un’area montuosa. Lo riferisce l’agenzia Xinhua.

Il volo MU5735 era in viaggio da Kunming a Guangzhou, e l’incidente si è verificato nella località di Wuzhou, nella regione meridionale cinese del Guangxi. A bordo dell’aereo, secondo quanto riferito dai media cinesi, c'erano 132 passeggeri e nove membri dell’equipaggio. Non è chiaro il numero delle vittime, e le squadre di soccorritori, vigili del fuoco e guardie forestali, sono già state inviate sul posto.

