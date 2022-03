Gli ultimi istanti del Boeing caduto in Cina con 132 persone: il video

China Eastern ha confermato lo schianto del suo Boeing 737-800 con a bordo 132 persone e la presenza di vittime: la compagnia, in una nota sui social media, "ha espresso il cordoglio per i passeggeri e i membri dell’equipaggio vittime dell’incidente aereo». Il vettore ha inviato sue squadre sul luogo dell’incidente e ha aperto una linea diretta per le famiglie delle vittime. La compagnia è stata la prima ad ammettere l’esistenza di vittime, senza però aggiungere altri dettagli.

Mentre sono in corso i soccorsi, China Eastern ha trasformato in bianco e nero il proprio sito web ufficiale e il logo in segno di lutto, in linea con quanto i vettori sono soliti fare dopo un incidente per rispetto delle vittime. All’aeroporto di Guangzhou, il luogo di destinazione, è stata allestita un’area dedicata ai familiari dei passeggeri coinvolti nell’incidente. Sui social media, invece, alcune storie - non verificabili - sono diventate virali in relazione all’incidente, a partire dai presunti passeggeri che avrebbero dovuto essere sul volo, perso però a causa del maltempo o di un codice sanitario "rosso" al Covid-19 che ha impedito l’imbarco. Un video che mostra l’aereo in picchiata ha raccolto milioni di visualizzazioni ed è stato confermato come autentico perché filmato dalle telecamere di una compagnia mineraria nella contea di Teng. Su Weibo, il Twitter in mandarino, sono state postate candele digitali e preghiere: una foto con una lanterna su fondo scuro invita a «pensare ai 132 passeggeri e membri dell’equipaggio», sperando sia «ancora possibile un miracolo».

Un video mostra gli ultimi secondi del Boeing 737-800 della China Eastern prima dello schianto. Il velivolo con 132 persone a bordo (di cui 123 passeggeri e 9 componenti dell’equipaggio) è caduto nella città di Wuzhou, nella contea di Teng: si stava dirigendo a Guangzhou. Gli esperti al momento parlano di un problema tecnico grave ai comandi di volo.

