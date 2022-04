Auto si ribalta nei pressi di Catanzaro, ferita la conducente FOTO|VIDEO

Incidente stradale in prossimità del cimitero del comune di Crichi. La conducente di una Fiat Panda, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo ribaltandosi in un terreno adiacente alla sede stradale. A bordo della vettura la sola conducente di 47 anni. Sul posto è immediatamente giunta una squadra della sede centrale dei Vigili del fuoco di Catanzaro che ha estratto la donna dall'abitacolo e l'ha affidata al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso. Sul posto è poi giunto l'elisoccorso per il trasferimento della donna in ospedale.

© Riproduzione riservata