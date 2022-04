Decreto Election Day, il voto in sicurezza per amministrative e referendum

Domenica 12 giugno si voterà per le amministrative e per i referendum sulla Giustizia. La bozza del decreto Election Day prevede le norme anti-Covid per consentire il voto in sicurezza. A causa della situazione politica internazionale e dei "rischi connessi alla cybersicurezza” la sperimentazione del voto elettronico slitta al 2023.