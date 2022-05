Lite tra Mughini e Sgarbi al Costanzo Show: "Ti prendo a calci", "Sei peggio di Putin"

Parolacce e spintoni. Una lite in piena regola quella scoppiata tra Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini, ospiti del salotto del Maurizio Costanzo Show nella puntata andata in onda mercoledì 4 maggio. Il casus belli sarebbe stata una domanda di Costanzo ad Al Bano sulla questione Putin. Il cantante di Cellino San Marco, che per il presidente russo ha cantato 5 volte, al microfono di Costanzo si è detto suo "ex fan".

Risposta che avrebbe suscitato una prima reazione di Mughini, intervenuto per dire la sua sul fatto che discorsi del genere "meritano di essere mesi da parte per altre occasioni. Il momento adesso è cambiato". E comunque "gli esponenti di musica leggera non devono parlare di politica". Da lì il caos. Sgarbi che replica "ma che un cantante o un direttore d'orchestra non possano venire in Italia è una forma di fascismo!". E Mughini che risponde: Sono contrarissimo ai veti sulla nazionalità, ma nel caso del direttore d'orchestra il sindaco Sala aveva chiesto che si pronunciasse contro l'idea della guerra, è questo che è sbagliato".

Quindi gli insulti. Mughini che cerca di spingere Sgarbi ("ti prendo a calci in c... pezzo di m...") e Sgarbi che cade dalla sedia ("violento...sei peggio di Putin").

