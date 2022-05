Violenta aggressione a colpi di casco sulla spiaggia di Posillipo. Il video è virale

Una rissa a colpi di casco sulla spiaggia delle Monache a Posillipo. La denuncia arriva in un video al consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli, che la diffonde ai media. Le immagini fanno ben presto il giro del web. La vicenda sarebbe accaduta ieri, nello stesso giorno in cui sugli scogli di Mergellina due minorenni sono stati accoltellati da coetanei al termine di una lite. Borrelli commenta la rissa: «Immagini brutali con due soggetti che se le danno di santa ragione davanti a tutti, compresi i bambini, rischiando anche di annegare.

Una violenza inaudita con un sottofondo inquietante di persone che incitano uno dei due a colpire sempre più forte tra le urla dei presenti e il terrore soprattutto dei più piccoli. Per loro è uno spettacolo normale e forse anche divertente per noi è tutto inaccettabile. Viviamo tra cavernicoli che ti picchiano o aggrediscono o anche ti ammazzano per nulla. Questa deriva va fermata».

