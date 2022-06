Napoli, ragazza rifiuta stipendio di 70 euro a settimana. Monta la polemica su Tik Tok

Se 70 euro alla settimana li volessero dare ai tuoi figli, tu cosa diresti? No, è ovvio. E allora perché «fai "bordello" (ti lamenti, ndr)? Non ti lamentare se i ragazzi oggi non vogliono lavorare, che non trovate personale». E’ la sintesi del video pubblicato su Tik-Tok da Francesca, una giovane napoletana che sta spopolando sui social. La giovane, con quelle immagini, spiega cosa le è capitato lo scorso 15 giugno, mentre era alla ricerca di lavoro.

«Su Instagram - racconta la giovane - una ditta di abbigliamento ha scritto "cercasi persone per lavorare"... Io la contatto e mi viene chiesto di dove sei, come ti chiami, se ho esperienza. Fino a quando non arriviamo al discorso degli orari e dei soldi. Mi viene risposto che l’orario è dalle 9 alle 13,30. Il negozio riapre alla 16 ma in negozio bisogna arrivare alle 15-15,30 per pulire. Poi fino alle 20.30-21. Il sabato stesso orario ma continuato».

