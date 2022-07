Maltempo a Nord, vola copertura da una terrazza: sfiorata tragedia VIDEO

Un forte temporale si è abbattuto, verso sera, ieri, su Cremona e parte della provincia. Sono cadute decine di piante, diversi tetti sono stati letteralmente sradicati e molte tettoie divelte. Fortunatamente senza feriti. In una via del centro è letteralmente volata via la copertura di un condominio e fortunatamente ha solo sfiorato l'auto che in quel momento stava transitando. Coperture di garage in lamiera sono state divelte in varie zone della città. I vigili del fuoco sono al lavoro ininterrottamente anche con le pompe idrovore a liberare sottopassi e scantinati allagati.

Il conteggio dei danni richiederà tempo, ma si è certi che sono pesanti tra auto danneggiate o schiacciate, abitazioni lesionate e cantieri devastati da pioggia e raffiche di vento.

© Riproduzione riservata