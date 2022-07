Auto si schianta contro la volante della polizia: il video choc dell'incidente sull'A1

Un'auto della polizia stradale travolta da un veicolo in autostrada. Mentre la volante era ferma al centro della carreggiata dell’A1, al bivio con l’A15 all’altezza di Fiorenzuola D’Arda, per deviare il traffico in seguito a un altro incidente, è stata centrata in pieno da un automobilista. I due poliziotti, che fortunatamente erano fuori dal mezzo, sono riusciti a spostarsi in tempo. L'impatto è stato fortissimo, tanto da fare ruotare più volte attorno a sé l’auto della polizia che è finita fuori dalla carreggiata.

© Riproduzione riservata