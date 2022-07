Il video choc delle violenze in casa di riposo, 6 indagati a Palermo

Sono accusati di maltrattamento ai danni di anziani in una casa di riposo i sei indagati nell'ambito di un'inchiesta condotta dai finanzieri del Comando Provinciale di Palermo, partita in seguito a una segnalazione di un ospite della comunità alloggio.

Sarebbero numerosi gli episodi documentati di violenze e abusi da parte di alcuni operatori nei confronti delle vittime: schiaffi, pugni, strattonamenti, offese e minacce anche di morte. Abituale il ricorso a forme di contenzione meccanica, con anziani legati per ore al letto o alla sedia a rotelle. Agli ospiti venivano anche somministrati, in alcuni casi, farmaci in misura superiore rispetto alle prescrizioni mediche per sedarli. Cinque degli indagati sono destinatari di divieto temporaneo di prestazione della propria attività professionale e uno del divieto di esercizio di attività imprenditoriale all’interno di case di riposo e strutture assistenziali per anziani per la durata di un anno.

© Riproduzione riservata