Con l’auto a quasi 300 km/h si schianta e muore: il video sui social. In auto un'amica incinta

Tragedia in diretta in diretta sui social. Si chiamava Orsus Brischetto, 22 anni, come rivela Fanpage, il ragazzo che ieri ha perso la vita sul Grande Raccordo Anulare di Roma. Insieme a lui sulla sua Audi R8 c'erano due amici, un coetaneo e una ragazza incinta. Il primo è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni, la seconda è stata soccorsa all'Umberto I e subito dimessa. I due verranno presto sentiti dalle forze dell'ordine.

Il video girato dall'amico di Orsus, residente ad Aprilia, è stato trasmesso in diretta sui social fino al drammatico epilogo. Nelle immagini, quando si vede anche il tachimetro che segnava quasi 300 chilometri l'ora, il conducente perde il controllo dell'auto andandosi a schiantare contro il guard rail non lontano dall'area di servizio Casilina est.

