Tragedia sfiorata: suv finisce in spiaggia, danni ma nessun ferito - VIDEO

Tragedia sfiorata nel primo pomeriggio di ieri sulla spiaggia del famoso bagno Piero a Forte dei Marmi (Lucca): un suv fuori controllo, una Land Rover, è in pratica piombato sotto una tenda, dopo aver distrutto una cabina, una bicicletta ed altri oggetti.

Nessun ferito: fortunatamente sotto la tenda non c'era nessuno. Nessuna conseguenza anche per la conducente della Land Rover, una donna anziana. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Verde di Forte dei Marmi, ma nessuno è stato trasportato in ospedale. Arrivati anche i carabinieri.

L’impressionante schianto sarebbe stato provocato da un improvviso malore della conducente del suv che ha così perso il controllo del mezzo. L’area dell’incidente è stata transennata, mentre la donna - unica ferita - è stata trasportata in ambulanza ma non è in pericolo di vita.

