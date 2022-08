Polemiche su Sanna Marin, il video del ballo scatenato della premier finlandese VIDEO

“Non ho fatto uso di droghe. Ho solo bevuto un po’ di alcol”. Così la premier finlandese Sanna Marin ha risposto alle polemiche per un video diffuso sui social che la vedeva festeggiare durante un party con artisti e volti noti dello spettacolo finlandese, come riporta il sito Iltalehti. Il video ha suscitato critiche ed indignazione, soprattutto perché in sottofondo si può sentire qualcuno che, durante i balli scatenati, fa riferimento alla ‘banda della farina’, espressione associata all’uso di cocaina. “Non ho idea del perché qualcuno ha utilizzato questa espressione e a che cosa si riferisca. Questi sono video privati non destinati al pubblico”, ha spiegato Marin

