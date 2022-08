Tempesta a Piombino, ruota panoramica a pezzi: si staccano le cabine VIDEO

“Una tromba d’aria si è abbattuta questa mattina sulla città: nessuna persona ferita ma numerosi, seppur piccoli, i danni alle cose. Il Comune si è immediatamente attivato per il monitoraggio dell’accaduto, il ripristino e la messa in sicurezza”, si legge nella pagina ufficiale del Comune di Piombino, dove il maltempo ha provocato seri danni e, in particolare, momenti di grande paura in Piazza Bovio: qui si è sfiorata la tragedia, perché sono state danneggiate porzioni di cabine della ruota panoramica.

Una giostra “impazzita” a causa del forte vento e del temporale che ha colpito la zona, ma fortunatamente non si registrano feriti.

Inoltre, altri danni in città: sono caduti alcuni alberi, altri si sono spezzati, alcune auto sono state colpite – spiega ancora il Comune -. Le fognature delle acque meteoriche sono andate in pressione. Il Comune, con Sei Toscana, sta lavorando per liberare le caditoie stradali dal materiale che le ostruisce. La viabilità è stata tempestivamente riattivata. Le squadre di manutenzione del verde sono al lavoro per rimuovere i rami caduti.

