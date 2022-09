Guardia reale sviene davanti al feretro della regina Elisabetta. Forse la troppa fatica IL VIDEO

A Westminster Hall, la sala più antica del Parlamento, risalente all'XI secolo, è iniziato mercoledì sera l'omaggio di Londra e degli inglesi alla regina Elisabetta II. Fino alle 6.30 di lunedì mattina, il giorno dei funerali, quanti vorranno potranno sfilare davanti alla bara, collocata su un catafalco e custodita dalla guardia reale, e salutare la sovrana con un'attesa infinita anche di trenta ore. Come documentato dalla diretta della BBC, una guardia è caduta in avanti e ha battuto la faccia sul pavimento - forse per la troppa fatica. Subito soccorso, l’uomo sta bene.

La fila procede lenta ma costante e in questo momento supera in lunghezza le previsioni eccedendo il limite "ufficiale" di Sothwark Bridge, superando il Tower Bridge e spingendosi fino al quartiere di Bermondsey, nel sud-est della città. Secondo il servizio di aggiornamento live della Bbc la coda ora è lunga 4,2 miglia (circa 6,8 chilometri) e chi si unisce alla fila adesso dovrà mettere in conto fra le nove e le 10 ore di attesa. Kate, Richard e Matt, che vengono da Cambridge, arrivano al Tower Bridge dopo essere stati in coda per un’ora e 20 minuti. Però il loro sarà anche un viaggio che di tappa in tappa, di ponte in ponte, racconterà, in una sorta di galleria fotografica, la storia recente e non di questa città, punteggiata da omaggi e richiami ad Elisabetta II.

