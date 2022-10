Non c'è pace per Lorenzo Fontana, neo presidente della Camera che commette una gaffe durante le votazioni, diventata ormai virale sui social. Fontana ha sbagliato accento e al posto di 'indìco' ha pronunciato 'ìndico': l'effetto è stato comico. E tra gli scranni di Montecitorio ha suscitato non poca ilarità, ma non solo. In breve tempo il video della gaffe ha fatto il giro dei social diventando virale.

