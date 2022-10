Il Canadair vola sul monte Calcinera per spegnere un vasto incendio boschivo: effettua un "lancio" sulle fiamme dell’acqua con cui si era rifornito in mare, si abbassa e impatta con la carena sul terreno e poi esplode. E’ quanto si vede in un video dell’incidente aereo (in cui hanno perso la vita due piloti) avvenuto nel Catanese diffuso dal corpo Forestale della Regione siciliana.

