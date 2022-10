Assalto mortale ad Assago, ecco il video dell'aggressione al centro commerciale

Giacca a vento, borsa a tracolla, lo sguardo perso tra le corsie del supermercato nel centro commerciale di Assago (Milano) in cerca del coltello con cui ha poi aggredito 6 persone, una delle quali è morta durante il trasporto in ospedale. Il Tg1 Rai delle 20 ha mostrato in esclusiva le immagini del sistema di sorveglianza del Carrefour dove ieri pomeriggio il 46enne Andrea Tombolini si è scagliato contro un gruppo di clienti e dipendenti.

I video mostrano l'ingresso dell’uomo alle 18.35 e coprono i successivi 7 minuti, il momento della furia fino al blocco e all’arresto da parte dei carabinieri. Inizialmente Tombolini sembra vagare tra le corsie in cerca di qualcosa finché trova lo scaffale degli utensili da cucina. E' stato lui, durante l’interrogatorio, a dire di avere avuto un iniziale istinto autolesionista che poi si è trasformato in odio nei confronti delle persone che lo circondavano, ritenute "troppo felici".

Le indagini: l'aggressione durata un minuto

Ci ha messo solo un minuto Andrea Tombolini ad accoltellare sei persone all’interno dell’ipermercato Carrefour dentro il centro commerciale MilanoFiori di Assago. E’ quanto emerge dalla visione delle telecamere del punto vendita da parte dei carabinieri della compagnia di Corsico. Gli occhi elettronici hanno registrato alle 18.35 l’accesso del 46enne, arrestato con le accuse di omicidio e di duplice tentato omicidio, nell’ipermercato. E’ stato poi visto vagare fino alle 18.42 tra le corsie fino a quando non si è soffermato davanti agli scaffali con la vendita libera di coltelli. Da un kit ha estratto quello con la lama da 20 centimetri con il quale ha aggredito anche l’unica vittima deceduta, il dipendente Luis Fernando Ruggieri. Un minuto dopo è stato disarmato e immobilizzato nella zona delle case da un altro dipendente, anche lui ferito, e altri clienti prima dell’arrivo dei militari dell’Arma.

© Riproduzione riservata