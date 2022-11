Da Villa a Messina, il Nautilus fa acqua! Passeggeri della Metromare sotto la... doccia

Passeggeri della Metromare... sotto la doccia. È bastata un po' di pioggia questo pomeriggio e a bordo del Nautilus, uno dei mezzi di Blu Jet di rientro da Villa S. Giovanni a Messina, e che fa parte della flotta esigua che collega da anni le due sponde dello Stretto, dal tetto della grande cabina è iniziata in più punti a gocciolare copiosamente acqua piovana sui sedili, tanto che diversi passeggeri hanno dovuto cambiare posto per cercarne uno... all'asciutto. Si ripropone quindi ancora una volta "l'anzianità" dei mezzi veloci che vengono adoperati tra le due sponde dello Stretto. Certo, con un nome così altisonante come il Nautilus, che era il fantastico sottomarino del capitano Nemo di Jules Verne in "Ventimila leghe sotto i mari", ci si aspetterebbe qualcosa di meglio...

