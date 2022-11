Tesla fuori controllo in Cina: la folle corsa che ha ucciso due persone IL VIDEO

L’annuncio è arrivato domenica 13 novembre: Tesla ha fatto sapere che aiuterà la polizia cinese a indagare sull’incidente avvenuto lo scorso 5 novembre in Cina e che, secondo i media locali, ha ucciso 2 persone e ne ha ferite 3. Secondo quanto riportato dai quotidiani locali l'autista della Tesla avrebbe perso il controllo del veicolo mentre stava parcheggiando lo scorso 5 novembre nella città di Chaozhou nella provincia meridionale del Guangdong. Le due vittime sono un motociclista e una liceale investiti in pieno dall'auto fuori controllo come si vede in un video pubblicato online. Nelle immagini riprese della camere di videosorveglianza l'auto guida ad alta velocità e si schianta contro altri veicoli.

