Serre Vibonesi, i sindaci protestano: “Serve una struttura sanitaria idonea, ma nessuno risponde” VIDEO

Un “sit-in” di protesta davanti all’ospedale di Serra San Bruno per chiedere e”pretendere” una struttura sanitaria idonea e funzionante, che possa rispondere, insomma, ad un territorio montano come quello delle Serre Vibonesi sempre più depauperato di servizi e sempre più a rischio spopolamento. “Abbiamo atteso finora - ha affermato il sindaco di Spadola Cosimo Damiano Piromalli - abbiamo atteso risposte che finora non sono arrivate. Oggi siamo qui insieme ad altri sindaci in attesa di valutare altre azioni da intraprendere nei prossimi giorni, ma il presidio principale della nostra protesta è l’ospedale”. A dar manforte all’azione intrapresa dal primo cittadino di Spadola, ecco i sindaci di Brognaturo (Rossana Tassone), Fabrizia (Francesco Fazio), Nardodipace (Antonio Demasi) ed i vice sindaci di Simbario (Gennaro Crispo) e Vallelonga (Antonio Francesco Raimondi).

Non solo i sindaci presenti, ma anche comitati e cittadini: presente il neonato comitato a difesa dell’ospedale San Bruno, Rocco La Rizza e i consiglieri comunali di minoranza Biagio Figliucci e Luigi Tassone. A sostenere l’iniziativa anche il Partito democratico con il consigliere regionale Raffaele Mammoliti e il segretario provinciale Giovanni Di Bartolo.

“C’è una grave carenza di personale - sostiene La Rizza - e alcuni medici andranno in pensione il 31 dicembre. Hanno sempre tagliato qui, nel Vibonese dove sempre più incombe il pericolo della sanità privata”.

“Ritengo giuste le rivendicazioni dei sindaci e di queste comunità - sottolinea il consigliere regionale Mammoliti - Ho chiesto al presidente Occhiuto se l’ospedale di Serra è previsto come ospedale di montagna nel nuovo piano operativo della sanità presso il tavolo Adduce. La situazione sanitaria nel Vibonese è saltata e abbiamo chiesto al presidente della Commissione Sanità, il consigliere Comito, di convocare una riunione”.

Nel corso del sit-in è intervenuto anche il medico anestesista Michele Miceli: “I concorsi vengono indetti, vengono fatti, ma nessuno vuole venire; un problema sociale. Ci dobbiamo arrangiare sapendo che le nostre responsabilità sono raddoppiate”.

Ma al sit-in non è passata inosservata l’assenza del sindaco di Serra San Bruno, Alfredo Barillari. Il primo cittadino domani incontrerà Occhiuto, mentre sabato pomeriggio e’ in programma un consiglio comunale aperto.

