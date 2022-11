Venezia, "selfie" sulla balaustra: turista cade dal Ponte Rialto. Il video è virale

Nuovo caso di un video virale legato a Venezia, diffuso grazie alle pagine di gruppi "indignati" di residenti che segnalano episodi di degrado nella città lagunare. Stavolta è il turno di una turista, che ieri mattina ha fatto un bagno fuori stagione precipitando dal ponte di Rialto nel Canal Grande. Pare che, per farsi un 'selfiè, la donna fosse salita sulla balaustra del ponte - azione vietata dai regolamenti comunali - perdendo così l’equilibrio, cadendo in acqua in uno dei punti più trafficati, tra imbarcazioni, taxi, gondole e vaporetti. L'episodio è stato diffuso sulla pagina Facebook «Venezia non è Disneyland». Nessuna conseguenza, pare, per la malcapitata, che è stata issata all’asciutto, anche con l’aiuto di un tassista.

