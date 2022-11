La frana che ha travolto Casamicciola a Ischia, le prime immagini della tragedia

A Ischia si è originata una frana dalla parte alta di Via Celario che ha raggiunto il lungomare in Piazza Anna De Felice. La frana ha travolto alcune auto in sosta trascinandole fino al mare. Un uomo, travolto dal fango, è stato recuperato e salvato. Due le abitazioni travolte in via Celario, gli ospiti di un hotel "prigionieri" dei detriti in attesa dei soccorsi. Tra i 13 dispersi una famiglia composta da marito moglie e un neonato. Non si hanno al momento notizie di un'altra famiglia composta da padre, madre e due bambini.

© Riproduzione riservata