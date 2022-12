Luca Ciceroni, meteorologo Rai. Gaffe in diretta tv: gli danno la linea, ma parla dei suoi fatti privati

La diretta mattutina quotidiana su Rai3 si è rivelata "indigesta" per Luca Ciceroni, meteorologo, che è andato incontro ad una incredibile gaffe. Non sapendo di essere in onda ha iniziato a parlare di questioni personali nonostante avesse ricevuto la linea in studio dal giornalista Filippo Bernardi.

Invece delle previsioni del tempo, di temperature e annunci meteo per la giornata, Ciceroni ha iniziato a parlare "Lei mi ha mandato un messaggio, che io ho letto solo domenica, dove mi diceva: 'Luca, ma Alexa è impazzita! Mi mette musica inglese..."

Bernardi in studio ha recepito subito il problema e ha stoppato il collegamento: "Evidentemente Luca Ciceroni non ci sentiva", per poi passare in evidenza la rassegna stampa. Al successivo collegamento, sono proseguiti i problemi tecnici di Ciceroni che ha detto "Siamo in diretta?". Un episodio che ha iniziato a fare il giro del web e che è diventato subito virale

