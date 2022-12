"Gesù piange", i fedeli di una chiesa del Torinese gridano al miracolo. Sarà vero? VIDEO

La statua di Gesù piange e a Stupinigi, provincia di Torino, gridano già al miracolo. Succede tutto nel giorno della festa dell'Immacolata quando dei fedeli hanno intravisto lacrimare Gesù.

In buona sostanza, così come riferito sulla pagina social della Madonna di Stupinigi, il fatto si sarebbe verificato mentre era in corso una preghiera da parte dei volontari dell'associazione "La luce di Aurora": "Lacrime copiose hanno rigato il volto del Cristo, nel parco di Stupinigi". Il "miracolo" sarebbe durato nei giorni e la statua poi consegnata alla diocesi per cercare di capire se effettivamente le lacrime siano vere o meno, o comunque cosa ci sia dietro allo straordinario fenomeno filmato dai fedeli. In ogni caso nell'universo del web regna lo scetticismo rispetto all'accaduto e lo si può ben evidenziare da quanto sottolineato sul sito Bufale.net.

L'autore del video ha raccontato che la testa della statua al tatto non risulta bagnata e altresì rimarca il fatto che non si tratta neanche, ad esempio, della resina caduta dagli alberi del parco di Stupinigi. E sul quotidiano torinese La Stampa ha asserito: "Lacrime vere, che sono un messaggio per tutti noi fedeli", asciugate con un fazzoletto diventato una reliquia.

Ma come detto, secondo Bufale.net, la goccia ripresa all'angolo dell'occhio sinistro resta lì "immobile" per tutto il tempo della registrazione."Se osserviamo con attenzione il video - scrive Bufale.net - notiamo che il liquido trasparente che riga il volto della statua di Gesù risulta immobile, dunque non è possibile assistere a una lacrimazione in atto. La notizia del 'miracolo', quindi, è ridotta alle parole dei fedeli presenti in quel momento ed è ripresa soltanto dalla stampa locale".

