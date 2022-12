Palmi: un'auto sfiora un pedone travolgendo la sua Panda. Vivo per miracolo

Sono le 10.36 quando un uomo scende dalla sua Fiat Panda parcheggiata lungo la SS 18, nell'abitato di Palmi. All'altezza del locale Punta Piana sta per prendere qualcosa dal bagagliaio posteriore mentre tre auto passano da lì alternandosi nelle due direzioni. Quando l'uomo sta per dirigersi verso il marciapiede, ne sopraggiunge una quarta che centra in pieno la parte posteriore destra della Panda e sfiorando l'uomo che resta miracolosamente in piedi e illeso.

Come fosse esplosa, l'auto investita è stata scaraventata a metri di distanza, mentre quella che l'ha centrata ha concluso la sua corsa incastrandosi tra l’edificio ed un muretto che delimita una scalinata. Un vero e proprio miracolo che il bilancio sia di un ferito, trasportato per accertamenti all'ospedale di Polistena, ed un uomo in stato di shock: il minimo visto che ha rischiato di essere travolto e ucciso. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di Palmi, diretti dal comandante Francesco Managò, per i rilievi e gli accertamenti del caso.

© Riproduzione riservata