Pitbull distrugge un'auto Tesla a morsi, dentro una donna terrorizzata VIDEO

E' diventato virale sui social il video pubblicato da una donna che ha ripreso un pitbull mentre distrugge a morsi la sua Testla Model 3. E' successo nella contea di Prince George nello Stato del Maryland, negli Stati Uniti. Il cane, senza guinzaglio o museruola, ha prima attaccato improvvisamente il suo proprietario appena uscito di casa. L'uomo, sanguinante per i morsi ricevuti, si è rifugiato in casa lasciando l'animale fuori controllo.

Subito dopo il pitbull ha preso di mira la donna che, con il suo barboncino, ha avuto il tempo di entrare nell'auto e chiudere le portiere. Come mostra il video pubblicato su TikTok, l'animale morde ripetutamente la Tesla, riuscendo a piegarne la carrozzeria.

A chi le contestava sui social di non aver alzato il finestrino e di non aver messo in moto l'auto per fuggire, la donna ha replicato postando un altro video in cui mostra la polizia, che nel frattempo aveva chiamato: il filmato mostra un agente che riesce a mantenere la calma tenendo una pistola taser in mano ma senza “sparare”. Il cane è stato poi immobilizzato da personale specializzato. I proprietario si è scusato e ha dichiarato di voler sopprimere il cane.

