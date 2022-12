Asti, forte esplosione per una fuga di gas: tre feriti gravi VIDEO

Sono tre i feriti nell’esplosione, dovuta a una fuga di gas, che si è verificata ieri in una villetta a Quarto d’Asti. Le loro condizioni sono considerate gravi. Sono tutti in ospedale ad Asti. Si tratta di un uomo di 73 anni, che i vigili del fuoco hanno estratto dalle macerie, del figlio di 42 anni e di un idraulico che si trovava nella villetta al momento dell’esplosione. In casa era presente anche la moglie del settantatreenne, che si trovava in una stanza non interessata dal crollo.

