Roma, giovane turista accoltellata in stazione Termini. E' grave. Il video choc dell'aggressione

Una turista israeliana di 24 anni è stata accoltellata più volte la sera di Capodanno alla stazione Termini di Roma. A sferrare i colpi un uomo che, dopo averla ferita, è fuggito via. La giovane, soccorsa dal 118, è stata trasportata al Policlinico Umberto Primo dove è ricoverata in prognosi riservata nel reparto di chirurgia d’urgenza. Le sue condizioni sono gravi ma stabili e non è in pericolo di vita.

Uno dei colpi le ha lacerato il fegato, ed è stata sottoposta nella notte a un trattamento di radiologia interventistica. La donna è stata ferita anche a un polmone, ma in modo meno grave. I fatti sarebbero avvenuti mentre la giovane, forse diretta all’aeroporto di Fiumicino per ritornare nel suo Paese, si trovava di fronte a una biglietteria automatica all’interno della stazione. Sul caso indagano i poliziotti della Polfer che hanno acquisito un video nel quale si vede l’aggressione. Le immagini mostrano un uomo vestito di scuro che indossa un cappello con visiera e in mano ha una busta blu. La 24enne è di spalle, ha uno zainetto rosso e sta per acquistare un biglietto. L’uomo le si avvicina da dietro e sembra stringerla col braccio sul collo e forse in questa occasione sferra un primo fendente. Poi un secondo. La vittima viene scaraventata a terra, si rialza e sembra tentare una reazione cercando di colpire l’uomo. Lui però, con la mano destra, sferra un terzo colpo. A quel punto la ragazza si allontana stringendosi le mani all’addome, mentre l’uomo scappa via nella direzione opposta, infilando nel sacchetto blu ciò che teneva nella mano destra. Sui motivi dell’aggressione, al momento, solamente ipotesi. Potrebbe trattarsi di una rapina finita male, ma anche del gesto di un folle. Le indagini sono in corso.

