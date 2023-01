Capodanno, a Milano bruciato manichino poliziotto. I sindacati: "Vergognoso" VIDEO

Un manichino raffigurante un poliziotto è stato dato alle fiamme a Milano la notte di Capodanno. Un video postato su 'Welcome to favelas' mostra il pupazzo a grandezza naturale che viene cosparso di liquido infiammabile sul marciapiede davanti a un parco. Poi gli viene dato fuoco, finché non esplode.

«L'incendiario è sicuramente un cretino, chi ride e applaude è pure peggio», ha commentato su Instagram il vicepremier Matteo Salvini, esprimendo «solidarietà alle donne e agli uomini che ogni giorno rischiano la vita per la sicurezza dell’Italia e degli italiani».

Episodio «vergognoso», lo ha definito Fabio Conestà, segretario generale del Movimento Sindacale Autonomo di Polizia (Mosap), «immagini lesive e fortemente diseducative che, oltre a istigare all’odio, denotano il propagarsi di una cultura dell’antipolizia pericolosa per le nuove generazioni. Siamo certi che i colleghi della Digos identificheranno l’allegro piromane, avverso il quale intenteremo un’azione legale».

© Riproduzione riservata