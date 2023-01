Il pentito Mutolo e l'arresto di Messina Denaro: "Mi è sembrato un appuntamento"

E' tornata a occuparsi di mafia «Non è l'Arena» di Massimo Giletti, in onda domenica su La7. A parlare il pentito mafioso e collaboratore di giustizia Gaspare Mutolo. “Mi è sembrato un appuntamento, non c’era l’agitazione vista in altri arresti, compreso il mio”, ha detto il pentito parlando dell'arresto di Matteo Messina Denaro. «Spero che questo arresto segni l’inizio della fine di Cosa Nostra», ha aggiunto Mutolo.

L'arresto del boss Matteo Messina Denaro, ha dichiarato Mutolo all'Adnkronos, "è stata una messa in scena" e il covo "è stato sapientemente ripulito prima dell'arrivo dei carabinieri", tanto è vero che alla fine "gli investigatori hanno trovato solo quello che lui voleva si trovasse, cioè poca roba. Mica hanno trovato l'agenda rossa di Paolo Borsellino...". La cattura del superboss? "Il risultato di un accordo".

