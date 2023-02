Assalto armato per rubare l’auto, strada bloccata col cassonetto a Ponticelli VIDEO

Un uomo che viaggiava in auto è stato rapinato nella notte in un'imboscata a a Ponticelli (Napoli). I rapinatori hanno bloccato la strada con un cassonetto, costringendo la vittima a fermarsi. Poi, con le armi in pugno, sono sbucati da un'area di parcheggio laterale. Il video dell'assalto - diffuso sui social dal deputato napoletano Francesco Borrelli - mostra tutte le fasi del crimine.

La rapina è avvenuta intorno alle 5 in via Sambuco e il gruppo di almeno cinque rapinatori era appostato in una stradina parallela. La vittima è stata costretta a cedere la vettura sotto la minaccia dell'arma. L'uomo ha denunciato l'accaduto e le indagini sono affidate alla Polizia di Stato.

