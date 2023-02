Inchiesta Prisma, la frase choc del pm Ciro Santoriello: "Odio la Juventus e tifo Napoli" VIDEO

Battute di spirito pronunciate mentre parlava di un’inchiesta sulla Juventus di cui aveva appena chiesto l’archiviazione. Questo è il frammento del video di un convegno, diventato virale sui social, in cui Ciro Santoriello, uno dei tre pm della procura di Torino nel processo plusvalenze della società bianconera, si proclama tifoso del Napoli e «anti juventino».

L’episodio è del 2019. Nel video completo, secondo quanto apprende l’ANSA, Santoriello stava esponendo le ragioni per le quali aveva scagionato la dirigenza della Juve al termine di quell'indagine.

C'era anche Andrea Agnelli fra i cinque indagati nel procedimento di cui il pm Ciro Santoriello chiese l’archiviazione. Il caso riguardava una presunta irregolarità nei bilanci della Juventus per gli anni 2015 e 2016 e, in particolare, la mancata iscrizione nel fondo «oneri e rischi» di una somma per far fronte, in futuro, ad eventuali risarcimenti danni conseguenti ad azioni civili in relazione al caso Calciopoli. Non trovando irregolarità, il magistrato aveva proposto l’archiviazione.

Il video di Santoriello sta facendo il giro del web e sui social si moltiplicano i commenti dei tifosi juventini. Sulla vicenda è intervenuto anche il ministro dello Sport Andrea Abodi con un tweet: "Ho visto, ascoltato e segnalato, nel rispetto dei ruoli, per le opportune verifiche e valutazioni. Per ora penso sia corretto che mi fermi qui".

