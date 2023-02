Il video del camion che precipita dal viadotto sulla A6 a Savona: un volo di 20 metri

Un camion che viaggiava in direzione Savona sull'autostrada A6 nel tratto tra Ceva e Millesimo è precipitato ieri poco prima delle 14 dal viadotto autostradale finendo nel territorio comunale di Roccavignale. Sul posto sono intervenuti immediatamente le squadre dei vigili del fuoco, i militi della pubblica assistenza e dell’automedica del 118. L’autista è stato estratto dall’abitacolo dai pompieri e considerate le gravi condizioni dell’uomo, intubato, è stato trasportato in l’elicottero al Santa Corona di Pietra Ligure, in codice rosso.

Autostrada dei Fiori spiega che «per cause ancora in corso di accertamento da parte degli organi competenti, un autotreno ha urtato le barriere di sicurezza laterali del viadotto Geve fuoriuscendo dall’asse autostradale e compiendo un salto di circa 20 metri». Dalle immagini delle telecamere di sorveglianza interne sembra che «il mezzo, che trasportava un container, percorrendo una curva a sinistra, avrebbe perso autonomamente il controllo rendendo instabile il carico e provocando l’innesco del ribaltamento prima del rimorchio e poi della motrice che hanno urtato le nuove barriere metalliche scavalcandole».

«La concessionaria è prontamente intervenuta per agevolare le operazioni di soccorso attivandosi per il ripristino delle strutture danneggiate. Per la gestione dell’evento non si è reso necessario chiudere al traffico la tratta». Il viadotto dove si è verificato l’accaduto è stato interessato nei mesi scorsi da «importanti lavori di adeguamento sismico che hanno riguardato anche la posa di nuove barriere di sicurezza ad alto contenimento secondo le più stringenti normative. Attualmente sono in corso le attività di smobilizzo del cantiere che avvengono al di sotto del livello della carreggiata. Tali lavorazioni non interferiscono con il traffico veicolare».

© Riproduzione riservata