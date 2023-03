Scontro tra aerei dell’Aeronautica a Guidonia: morti i due piloti. Un velivolo precipita tra le case

Due ultraleggeri si sono scontrati oggi all’altezza di Guidonia Montecelio, centro alle porte di Roma. I due velivoli sono precipitati su un prato non lontano da via Longarina e i piloti che erano a bordo sono deceduti nello schianto. Sul posto polizia, carabinieri e personale del 118. Dopo lo scontro, uno dei due è finito in un prato, l’altro su una strada, tra le case. Non ci sarebbero altre persone coinvolte. Sono due ultraleggeri del 60esimo Stormo dell’Aeronautica Militare i velivoli precipitati alle 11.50 di oggi a Guidonia Montecelio, vicino a Roma. Uno è caduto in piena campagna, mentre l’altro sopra un’autovettura ferma. Al momento, secondo quanto si apprende, non ci sarebbero altri feriti. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, la polizia e i carabinieri.

Il pm di turno della Procura di Tivoli sta effettuando un sopralluogo nella zona di via Longarina, a Guidonia, dove questa mattina sono precipitati due ultraleggeri dell’Aeronautica Militare dopo essersi scontrati in volo. La Procura avvierà una indagine per ricostruire quanto avvenuto. Anche l’ispettorato aeronautica, in quanto velivoli militari, avvierà accertamenti.

