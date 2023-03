Sordità e società, Colonna (Ens): “La donna subisce una triplice discriminazione” VIDEO

«La sordità nelle donne comporta una triplice discriminazione nella società di oggi: oltre all’essere donna, si è disabile e si parla un’altra lingua». Parole (e gesti) della docente e interprete Lis Teresa Colonna che domani siederà al tavolo dei relatori in occasione dell’incontro programmato alla 11 a San Mango D’Aquino (in Comune) per celebrare la Giornata della donna sorda. L’organizzazione a trecentosessanta gradi dell’evento è stata curata dall’Ens Lamezia (in collaborazione con il Consiglio regionale Ens Calabria), rappresentata, nella fattispecie, da Teresa Maiolo, donna sorda che porterà la propria testimonianza.

“Essere sorde, ieri e oggi” - il titolo dell'evento - tocca un nervo scoperto della nostra società. E se ne parla proprio per implementare la sensibilizzazione a riguardo. Un antipasto sul tema è stato offerto ieri proprio dalla docente Colonna che ha trattato il tema alla presenza del presidente del Consiglio regionale Ente sordi Calabria, Antonio Mirijello, e del delegato Ente nazionale sordi allo sport, Francesco Scalise. Il modo migliore per introdurre l’incontro di oggi a San Mango D’Aquino.

«Le conquiste di noi sordi sono state davvero tante», ha comunicato il presidente Mirijello. «L’ultima – la più importante – è stata il riconoscimento della lingua dei segni. Lo richiedeva anche la Convenzione dell’Onu. Sono stati impiegati tanti anni ma alla fine tutto ciò è stato reso possibile».

«Il mio obiettivo», testimonia il delegato Scalise, «è sensibilizzare la società – nel nostro caso la Calabria – e ci piacerebbe coinvolgere i numerosi giovani che hanno dei talenti. Ci piacerebbe farli entrare nelle squadre. Mi riferisco a qualsiasi sport. I sordi possono fare qualsiasi cose. Stiamo organizzando diversi eventi che possano offrire la possibilità a chiunque volesse di potersi cimentare in ogni disciplina sportiva».

