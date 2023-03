Follia in Turchia, bimbo di 3 anni guida una Ferrari SF90 Stradale incitato dal papà VIDEO

A soli 3 anni viene messo alla guida dal padre di una Ferrari SF90 Stradale. Ma non è tutto. Il bimbo, diventato "famoso" su Instagram, si vede sfrecciare su moto da enduro, acquascooter, quad e go-kart da competizione. Si tratta del figlio di Kenan Sofuoglu, membro del parlamento turco ed ex pilota motociclistico professionista. Nonostante nel 2021, l'ex pilota e ora membro del Parlamento turco sia stato messo sotto accusa per aver messo il figlio in evidente pericolo, Sofuoglu continua a pubblicare sul social network video delle "imprese" del figlio. Le immagini del bimbo circolano sui social network con la gioia del padre che desidera a quanto pare che il figlio segua le sue orme nel mondo dei motori.

